Alessandro Altobelli vuole tutto e anche di più. Perché quando parla di Inter, in primo piano ci infila le emozioni e gli istinti del sentimento, poi la razionalità: "Prendiamo Paulo e Romelu con il Toro, poi a far quadrare tutto ci penseranno Marotta e Ausilio, che sono i nostri veri fuoriclasse", dice a La Gazzetta dello Sport.

Per il secondo anno consecutivo l'Inter deve provare a rimanere competitiva malgrado l'obbligo di chiudere il mercato a +60 milioni.

"Una prospettiva che a noi tifosi non piace di certo. Vero che Marotta e Ausilio, i nostri veri fuoriclasse, l'anno scorso si sono superati perché i conti erano anche peggiori, ma non sempre certi numeri riescono. La proprietà cinese negli anni ha investito tanto, ma se ora non può più farlo credo sia il caso di valutare delle alternative".

Intende il passaggio di proprietà?

"Credo sia molto importante per il nostro calcio bisognoso di rilancio che stiano entrando diversi capitali stranieri. Se Suning non immette altri soldi, diventerà dura competere con Juve e Milan che invece possono fare mercato".

Come giudica la stagione appena conclusa?

"Positivamente, perché dopo aver vinto lo scudetto l'Inter ha lottato fino all'ultima giornata per il bis. L'ha spuntata il Milan e gli vanno fatti i complimenti. Il campionato è stato buttato via tra gennaio e febbraio, con quei 7 punti in 7 giornate, non a Bologna. Ma l'Inter ha vinto Supercoppa e Coppa Italia. E' rimasta ai vertici e può farlo anche in futuro. Anche se i cugini ora hanno una squadra e una proprietà solide".

Intanto però si parla di Lautaro, Dybala e Lukaku. Non male come attacco...

"Un tridente da sogno. Chi non lo vorrebbe? Inzaghi avrebbe la possibilità di far ruotare tre attaccanti super. E all'occorrenza trovare il modo di farli giocare insieme, anche se ciò comporterebbe la rinuncia a uno dei tre centrocampisti. Dybala può muoversi anche da trequartista, oppure largo in un 3-4-3 con Lukaku al centro e Lautaro sul fronte opposto".

A parte Sanchez, già fuori dal progetto, però dovrebbe uscire anche uno tra Correa e Dzeko.

"Forse sarebbe meglio puntare sul bosniaco che è una prima punta, ma bisogna tenere conto di diversi elementi. Compresi i relativi stipendi".

Dybala, Lautaro e Lukaku prenderebbero minimo 6 milioni netti ciascuno. Un problema per il bilancio.

"Come i tifosi, io ai soldi non guardo e spero che arrivino altri campioni".