Altobelli: “Lukaku ha fatto il suo tempo all’Inter, Marotta non lo riprenderà mai”

Spillo alla Gazzetta dello Sport: "Non è stato un traditore, alla fine ha fatto un favore ai nerazzurri: è stato un affare per due"

Mattia Zangari

Le scuse che Romelu Lukaku ha rivolto ai tifosi dell'Inter nell'intervista rilasciata a Sky Sport non sono il primo passo verso un suo clamoroso ritorno a Milano. A pensarlo è Alessandro Altobelli, leggenda nerazzurra: "Ha fatto il suo tempo in nerazzurro, ha dato forse anche di più di quel che poteva - le sue parole alla Gazzetta dello Sport -. Ma oggi è un'altra Inter, che sta giocando un calcio bellissimo e redditizio in cui segnano tutti. Vero che non ha ancora vinto nulla, ma la strada è quella giusta e quindi Lukaku farebbe bene ad impegnarsi di più per svoltare al Chelsea".

Oltre ad escludere lo scenario di Big Rom di nuovo con la Beneamata per ragioni tecniche, Spillo è convinto che l'operazione nostalgia non possa concretizzarsi per un fatto meramente economico: "Marotta non lo prenderà mai. E io farei lo stesso. L'Inter non può spendere, ed escludo che il Chelsea sia così fesso da cederlo in prestito gratuito. Marotta finora non ha sbagliato una mossa. Credo che eventualmente farà soltanto piccoli aggiustamenti".

Quanto alla versione 'venduta' ai media dal belga, Altobelli si è fatto un'idea chiara: "Credo sia importante fare una premessa e riavvolgere il nastro fino alla scorsa estate. Lukaku all'Inter ha fatto grandi cose, ma anche l'Inter ha aiutato parecchio Lukaku a diventare un grande giocatore. Ma bisogna essere onesti, se il club non avesse venduto Romelu a quelle cifre sarebbe stato costretto a cedere 5 giocatori, rompendo il giocattolo. Quindi massimo rispetto per lui. Non è stato un traditore, alla fine ha fatto un favore all'Inter ed è stato un affare per due. Anche se non capisco questa sua uscita. Lukaku è appena arrivato in Premier, nel club per cui tifava sin da bambino che lo ha voluto e pagato tanto. Ora, alle prime difficoltà, fa queste dichiarazioni che non ci stanno né per l'Inter né tanto meno per il Chelsea. Non mi stupisco che Tuchel sia arrabbiato...".

Se si concretizzasse un come back, l'ex United verrebbe accolto come il figlio prodigo: "Fossi stato Lukaku, non avrei mai lasciato un ambiente che lo adorava e in cui lui stava benissimo - precisa Altobelli -. Era il re di Milano e di San Siro. Se avesse chiesto qualcosa in più, probabilmente glielo avrebbero dato. Invece oggi si ritrova con più soldi, ma una delusione immensa. Una parte dei tifosi credo che all'inizio lo fischierebbe, ma se tornasse a fare quanto fatto un tempo, tutti lo perdonerebbero. Ribadito che non credo che abbia nulla da farsi perdonare".