Ospite d'eccezione ad Appiano Gentile, dove l'Inter ha svolto l'allenamento odierno questa mattina. Dopo la classica sessione, defaticante per coloro impegnati ieri contro il Monza e normale per chi non è sceso in campo, negli spogliatoi della Pinetina ha fatto irruzione lo special guest di giornata: Ayaz Calhanoglu. Il piccolo Calha, eccezionalmente insieme al papà, si è dilettato per un giorno a fare la mascotte del gruppo di Simone Inzaghi.

Prima sfida a colpi di pistola con il più 'testa calda' dei compagni di reparto di papà, ovvero Nicolò Barella, e qualche tiretto con il leone Sanchez: "Leone sono così" ironizza nella didascalia alla foto con il Niño scritta da Hakan. Poi prove d'esultanza con Thuram e Lautaro Martinez, "l'idolo di Ayaz" come ci tiene a sottolineare il numero 20 di Inzaghi.

