Alla vigilia dell'amichevole a Las Vegas contro il Deportivo Guadalajara, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconere riportate da Gazzetta.it. "Come sempre partiamo per centrare tutti gli obiettivi stagionali. Sono arrivati giocatori molto importanti, alcuni di esperienza e altri più giovani. Per noi sarà il secondo anno e questa è una buona base di partenza. Abbiamo il dovere di vincere lo scudetto, soprattutto dopo aver chiuso la scorsa stagione senza trofei per la prima volta dopo 10 anni".