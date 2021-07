Allegri: “Inter favorita, ma noi faremo un percorso per vincere il campionato”

Le parole di Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa di presentazione. "Inter? Un passo alla volta dobbiamo fare un percorso che ci porti a vincere il campionato"

In attesa di formare la Juventus della nuova stagione, Massimiliano Allegri si è presentato ufficialmente in conferenza stampa dopo il ritorno sulla panchina della Vecchia Signora. "Ci stiamo ritrovando, ho visto tanti giovani. Il tempo per pensare al passato e sentimentalismo è finito. Qui ho una grande squadra. Stiamo lavorando per sistemarla" ha esordito. Tra le tante domande alle quali il nuovo tecnico ha risposto, non poteva mancare quella sui Campioni d'Italia.