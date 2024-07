Alex Perez sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Dalla Spagna all'Italia continuano a piovere conferme in questo senso: secondo il giornalista Nicolò Schira il difensore spagnolo (che andrà in scadenza nel 2025) rinnoverà il suo contratto con il Betis in modo da trasferirsi in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. Il classe 2006 si legherà poi all'Inter mettendo la firma su un contratto fino al 2028 (1+3).

