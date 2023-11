La Nazionale albanese ha iniziato ufficialmente oggi la preparazione in vista delle due partite contro Moldavia e Far Oer che decideranno la qualificazione della squadra di Sylvinho agli Europei del 2024. Quest'oggi, i Kombetare hanno lavorato prima in palestra, poi sono scesi sul campo da gioco, dove hanno svolto il primo allenamento ufficiale solo otto dei 18 giocatori arrivati in raduno: per tutti gli altri, giorno di pausa dopo gli impegni coi club. Kristjan Asllani oggi è stato a controlli medici che hanno riscontrato l'assenza di problemi fisici. Il giocatore ha comunque sviluppato una preparazione differenziata e dovrebbe aggregarsi alla squadra domani.

