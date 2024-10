Giusto due giorni fa, Sylvinho, ct dell'Albania, aveva detto che "Asllani calcia benissimo da fuori area". ​​​​​​Stasera, al Mikheil Meskhi Stadium di Tbilisi, il centrocampista dell'Inter ha voluto dare ragione al suo allenatore piegando la Georgia in Nations League con un gol proprio dal limite, al culmine di un'azione individuale di Bajrami, impreziosita da una sponda di Tuci. La rete dell'ex Empoli, arrivata all'alba del secondo tempo grazie a un inserimento letale a cui è seguito un tiro che ha preso in controtempo Giorgi Mamardashvili, è risultata decisiva per il ritorno alla vittoria della sua Nazionale, che era reduce da due ko.

