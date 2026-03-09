Dopo la deludente sconfitta nel derby, Manuel Akanji ha parlato anche ai microfoni di CBS Sports: "Loro hanno giocato con un pressing alto, specialmente nel primo tempo abbiamo sbagliato diversi passaggi e persi alcuni palloni dandogli la possibilità di offendere anche se in diverse occasioni ci siamo poi compattati in difesa. Abbiamo perso entrambi i derby ma sono state due partite diverse, all'andata abbiamo dominato e abbiamo sbagliato diversi gol, fallito un rigore e loro hanno segnato nell'unica occasione. Questa partita invece è stata diversa, non bella da ambo le parti, non siamo stati abbastanza aggressivi e abbiamo commesso degli errori, non abbiamo creato abbastanza occasioni ma come squadra. Eppure abbiamo avuto l'occasione con Mkhitaryan che ha calciato addosso al portiere, il tiro di Dimarco, il corner nel finale, ci poteva essere un rigore, ma penso che non sia stato abbastanza.

Nei prossimi giorni il morale non sarà buonissimo. Non sei mai contento quando perdi un derby. Ma l'aspetto positivo è che abbiamo ancora 7 punti di vantaggio e abbiamo abbastanza tempo per recuperare prima della prossima partita, sabato prossimo in casa contro l'Atalanta. Una grande partita ma noi ci faremo trovare pronti. Dobbiamo fare meglio di quanto abbiamo fatto contro il Milan, sono fiducioso del fatto che vinceremo".