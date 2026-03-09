Dopo la deludente sconfitta nel derby, Manuel Akanji ha parlato anche ai microfoni di CBS Sports: "Loro hanno giocato con un pressing alto, specialmente nel primo tempo abbiamo sbagliato diversi passaggi e persi alcuni palloni dandogli la possibilità di offendere anche se in diverse occasioni ci siamo poi compattati in difesa. Abbiamo perso entrambi i derby ma sono state due partite diverse, all'andata abbiamo dominato e abbiamo sbagliato diversi gol, fallito un rigore e loro hanno segnato nell'unica occasione. Questa partita invece è stata diversa, non bella da ambo le parti, non siamo stati abbastanza aggressivi e abbiamo commesso degli errori, non abbiamo creato abbastanza occasioni ma come squadra. Eppure abbiamo avuto l'occasione con Mkhitaryan che ha calciato addosso al portiere, il tiro di Dimarco, il corner nel finale, ci poteva essere un rigore, ma penso che non sia stato abbastanza.
Nei prossimi giorni il morale non sarà buonissimo. Non sei mai contento quando perdi un derby. Ma l'aspetto positivo è che abbiamo ancora 7 punti di vantaggio e abbiamo abbastanza tempo per recuperare prima della prossima partita, sabato prossimo in casa contro l'Atalanta. Una grande partita ma noi ci faremo trovare pronti. Dobbiamo fare meglio di quanto abbiamo fatto contro il Milan, sono fiducioso del fatto che vinceremo".
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 12:00 MENTALMENTE DEBOLI e IMPREVEDIBILI: la SOLITA INTER. ABISSO è una SENTENZA, addio MAROTTA LEAGUE!
- 11:55 Milan-Inter, il fallo di mano di Ricci è da rigore? Tutti i pareri espressi a Sky Sport
- 11:41 Tomori: "Stiamo lavorando molto, nel derby buona prestazione"
- 11:28 Chivu a RAI Radio Uno: "In certe partite gli errori li paghi. Se non concretizzi le occasioni..."
- 11:14 Ranocchia: "ThuLa mancata tantissimo, ma c'è un altro interista da ritrovare. Luis Henrique? Ti insegnano da piccolo che..."
- 11:02 Milan, Allegri: "Vittoria importante soprattutto per un motivo. Scudetto? Non si deve dire perché..."
- 10:48 Akanji: "Non abbiamo fatto abbastanza ma ci sono ancora 7 punti di vantaggio. Contro l'Atalanta saremo pronti"
- 10:37 Bergonzi: "Ricci? Non accetto che decida il Var: manda Doveri al monitor. E già nel primo tempo..."
- 10:34 Condò: "Per lo Scudetto è ancora 80-20 per l'Inter. Nerazzurri con tre ostacoli medio-alti davanti"
- 10:20 TS - Il "mani" di Ricci riempie il campionato ancor più di veleni: è rabbia Inter
- 10:06 CdS - Attacco Inter sotto accusa: Thuram torna con l'Atalanta, ma per Lautaro...
- 09:52 Garlando: "Inter, mai uno Scudetto perdendo due derby. E adesso il calendario..."
- 09:38 Moviola, gli "sportivi" controcorrente: Ricci non da rigore, ma quel fischio su corner...
- 09:24 Dimarco: "Mani di Ricci? Potevano mandarlo al monitor, ma abbiamo creato poco. Noi a +7: ad inizio stagione..."
- 09:18 Cesari durissimo: "Fallo di Ricci elementare. Sudditanza di Abisso verso Doveri. Bisseck con la Lazio? Solo una differenza"
- 09:10 Pagelle TS - Mkhitaryan, errore grave. A centrocampo si salva solo un giocatore
- 09:03 Adani: "L'Inter ha fatto schifo, ma il rigore di Ricci non è in discussione. Sono episodi che cambiano il torneo"
- 08:56 Pagelle CdS - Raffica di 5 per gli interisti. Ma il peggiore è Luis Henrique: che errore sul gol
- 08:42 GdS - Inter, problemi in attacco: Esposito-Bonny chiudono a zero tiri. Senza Lautaro, numeri eloquenti
- 08:28 GdS - Bastoni ko: forte contusione alla tibia. Ecco la decisione dello staff medico
- 08:14 Pagelle GdS - Zielinski morde e progetta, Bonny non ne azzecca una
- 08:00 La spocchia di chi può concedersi un turno sabbatico: l'Inter floppa ancora e Milano resta rossonera
- 00:10 Milan, Rabiot in conferenza: "Siamo a -7 dal primo posto, vedremo se riusciamo a tenere il ritmo dell'Inter"
- 00:05 videoMilan-Inter 1-0, Tramontana è una furia: "Atteggiamento indecente e Var scandaloso: serata di merda. Sono incazzato"
- 00:02 Akanji in conferenza: "Se potevamo fare qualcosa in più sul gol preso? Non lo so, devo rivedere l'azione"
- 00:01 Chivu in conferenza: "Calhanoglu non stava bene, per Bastoni botta alla tibia. Ennesimo derby perso, niente scuse"
- 00:00 L'Abisso in classifica resta, ma questa Inter va rifondata in estate. Sempre la solita storia
- 23:55 Milan, Allegri a Sky: "Classifica? Io guardo il +9 sulla quinta. Dobbiamo arrivare in fretta a 70 punti"
- 23:51 Milan, Saelemaekers a DAZN: "Il nostro obiettivo è la zona Champions, Dimarco è un grandissimo giocatore"
- 23:50 Milan-Inter, la moviola: il metro di Doveri è chiaro ma viene applicato a targhe alterne. Tanti dubbi sul tocco di Ricci
- 23:49 Chivu a ITV: "Serviva un lavoro migliore da parte degli attaccanti, d'ora in poi niente calcoli"
- 23:44 Milan, Estupinan a Sky: "Nei derby c'è un solo risultato. Scudetto? Guardiamo gara dopo gara dove saremo"
- 23:43 Sommer a ITV: "Tante occasioni, ma è mancato il gol. Ora una settimana per preparare l'Atalanta"
- 23:42 Milan, Allegri in conferenza: "L'Inter merita di avere 7 punti in più, la classifica rispecchia i valori fino a qui"
- 23:39 Dimarco a Sky: "A inizio anno qualcuno non ci metteva tra le prime quattro, invece siamo a +7 sulla seconda"
- 23:35 Chivu: "Dovevamo fare meglio, ma non sarebbe cambiato niente con un altro risultato. Ricci? Mi hanno detto..."
- 23:27 Dimarco a DAZN: "Siamo uniti, è ancora tutto nelle nostre mani". Sul mani di Ricci: "Non si poteva fare un check?"
- 23:20 Milan, Allegri a DAZN: "Vittoria che dà morale. L'Inter è la favorita per il titolo, 7 punti di distacco sono tanti"
- 23:10 Milan, Estupiñán a DAZN: "Il gol più importante della mia carriera. La rete dell'Inter? L'arbitro ha fischiato prima"
- 23:09 Modric a DAZN al 90esimo: "Ci crediamo sempre. Vittoria meritata, l'Inter non ha fatto quasi nulla"
- 22:49 La maledizione derby non si ferma: Estupinan fa felice il Milan, Inter battuta e ora a +7 sui rossoneri
- 22:48 Milan-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:46 Milan-Inter, Fischio Finale - A San Siro vige la regola del 7: altro derby rossonero, Chivu vede Allegri nello specchietto retrovisore
- 22:45 Milan-Inter, le pagelle - Pioggia di insufficienze. Bonny impalpabile, Bastoni resta lucido
- 22:40 Rivivi la diretta!Il POST PARTITA di MILAN-INTER: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 21:50 Milan, De Winter al 45': "Dobbiamo giocare di squadra e cercare il risultato"
- 20:20 Pato: "L'Inter è una squadra fortissima. Chivu allenatore? Era anche un grande giocatore, se conosci bene il calcio..."
- 20:19 Marotta a DAZN: "Pochi meriti all'Inter? Chivu ha ragione. Bel gesto di Lautaro, Esposito titolare un vanto"
- 20:12 Milan, Allegri a DAZN: "Thuram out? Bonny e Esposito sono ottimi giocatori. Inter forte, lo dice la classifica"
- 20:03 Grande vittoria del Genoa al Ferraris: piegata 2-1 la Roma. Densità in zona Champions
- 20:03 Luis Henrique a ITV: "Contento di giocare il derby, vogliamo vincere. Sono a disposizione di Chivu"
- 19:50 Luis Henrique a DAZN: "Vogliamo e dobbiamo vincere. Dumfries sta tornando? Sono molto felice"
- 19:47 Milan, Pulisic a DAZN: "Sono pronto. Se crediamo al campionato? Oggi pensiamo solo a questa partita"
- 19:44 Materazzi a ITV: "Akanji mi sta impressionando, Bastoni in questo momento ricorda me"
- 19:30 L'analisi di Borghi: "Derby? La vittoria milanista certificherebbe la partecipazione alla prossima Champions"
- 19:15 Ancora polemiche VAR, Giacchetta (DS Cremonese): "Ci sentiamo danneggiati"
- 19:00 Vicenza, Stuckler: "Il gol più importante? Quello a Monza contro l'Inter U23"
- 18:45 Lazio, Dele-Bashiru: "Il nostro obiettivo è la Coppa Italia. Sarebbe importante per squadra e tifosi"
- 18:30 GdS - Thuram non ce la fa: il francese non sarà convocato per il derby. Lo staff di Chivu preferisce non rischiare
- 18:15 Atalanta, De Ketelaere ed Ederson tornano a lavorare sul campo. Si vedranno con l'Inter?
- 18:00 Chivu a CBS Sports: "Non guardiamo la classifica. È un derby, faremo del nostro meglio per vincerlo"
- 17:45 Minotti: "Esposito-Bonny titolari nel derby, vetrina meritata. Ma l'Inter perde l'arma micidiale dalla panchina"
- 17:30 Sky - Road to derby, riunione tecnica poi alle 18.40 la partenza del gruppo per San Siro
- 17:15 Colpo di coda del Verona a Bologna: gli scaligeri vincono 2-1. Pari e tanta noia a Firenze
- 17:00 Giovanili Inter, non solo Sbravati per l'eredità di Tarantino: i nerazzurri valutano un altro nome
- 16:45 Zenga: "Di derby ne ho giocati 26, legato di più al primo. Vicario per Sommer? Qualcuno potrebbe dire..."
- 16:30 Terzic, DG Stella Rossa: "Non c'è fretta di cedere Kostov, valuteremo cosa è meglio per lui e per noi"
- 16:15 Moretto: "Inter, Sbravati in pole per sostituire Tarantino come responsabile del vivaio"
- 16:00 videoMancuso: "Oggi vittoria di testa. Giocare in più ruoli mi va bene, poi il mister mi lascia libero"
- 15:55 videoCarbone: "Vittoria importantissima che ci fa respirare aria pulita. Mancuso? Formidabile, sta facendo la differenza"