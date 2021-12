Ajax, Ten Hag: “Squalifica per doping di Onana? Spero abbia imparato la lezione”

Il tecnico dei Lancieri sul portiere camerunese: "E' una situazione che mi ha rattristato, André deve accettare le conseguenze"

Negli ultimi mesi, Erik Ten Hag, tecnico dell'Ajax, ha dovuto gestire delle situazioni extra-campo molto delicate all'interno della sua rosa, tra le quali la squalifica per doping di André Onana e l'accusa di tentato omicidio colposo di Quincy Promes: "Quello che è successo era fuori dal mio controllo - spiega a Nrc -. Hai a che fare con degli umani, non con dei robot. Le persone commettono errori e hanno imperfezioni. Cerchi di anticipare le cose come allenatore, ma non sempre ci riesci. Le accusa a Quincy non giovano all'immagine della squadra, tralasciando la questione della colpa; e io devo proteggere la squadra. Lo stesso vale per Onana, anche se il suo errore è di tutt'altro ordine. Spero che entrambi i giocatori abbiano imparato dai propri errori e portino queste lezioni nelle loro carriere e vite. Io ho capito quanto sia importante la trasparenza. Penso che abbiamo gestito bene entrambi i problemi. Ma devo ammettere che queste situazioni mi hanno rattristato. André e Quincy devono accettarne le conseguenze".