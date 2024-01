Il Siviglia ha superato per 3-1 il Getafe avanzando alla fase successiva della Copa del Rey, in una serata che ha segnato il debutto con la maglia biancorossa di Lucien Agoumé, arrivato nei giorni scorsi dall'Inter ed entrato negli ultimi dieci minuti di gara al posto di Djibril Sow. Proprio al francese, il tecnico degli andalusi Quique Sanchez Flores ha dedicato qualche battuta nel corso della conferenza stampa post partita: "Ho parlato con lui prima della partita, così come ho parlato con Sow e Soumaré. Sono ragazzi che giocano in ruoli molto importanti, nel cuore della squadra, dove dobbiamo avere persone molto solide. A volte a causa dell'età, della nazionalità, della mancanza di conoscenza della Liga o del club, si scopre che i ragazzi non sono consapevoli di quanto sia importante essere un centrocampista al Siviglia. È molto importante in qualsiasi squadra, ma a Siviglia ritengo che ci siano tanta qualità e talento. Questi ragazzi devono sapere cosa vogliamo da loro. Ho avuto dei colloqui privati ​​con loro e prima capiranno qual è il loro ruolo, meglio sarà per noi".

