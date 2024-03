Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Joe Barone, che si è spento all'età di 57 anni, due giorni dopo il malore accusato prima di Atalanta-Fiorentina. Una notizia che ha generato innumerevoli messaggi di cordoglio, tra cui quello dell'Inter: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Joe Barone e si stringe attorno alla famiglia e alla Fiorentina", il messaggio pubblicato sul profilo X del club milanese.

FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Joe Barone e si stringe attorno alla famiglia e alla @acffiorentina.#FCIM pic.twitter.com/mrty422mMo — Inter (@Inter) March 19, 2024

