Durante la puntata di 'Viva El Futbol', Lele Adani ha offerto il suo punto di vista sul momento magico che sta vivendo Piotr Zielinski, ieri autore del gol che ha sbloccato il match poi vinto brillantemente dall'Inter contro il Bologna: "Se tu chiedi a Zielinski di descrivere il centrocampista moderno, probabilmente descrive se stesso - la riflessione dell'ex difensore -. Usa i due piedi, gioca in tutti i ruoli, sa associarsi con tutti i reparti. Doveva mettersi alle spalle il passato e trovare continuità nel presente. Noi ci aspettavamo diventasse il titolare al posto di Mkhitaryan già l'anno scorso, è il suo naturale successore, peraltro preso a parametro zero. E' tornato ai massimi livelli, dentro un collettivo che gioca bene", la sue parole. Prima di concentrarsi su Davide Frattesi che, al contrario del polacco, è finito ai margini del progetto di Cristian Chivu: "Lasciando da parte il mercato, quanto spazio meriterebbe Davide Frattesi in questo centrocampo? Ha dato tanto all'Inter, ha segnato gol al Bayern e al Barcellona l'anno scorso, e ha dato tanto pure alla Nazionale italiana. Ma in questo roster di centrocampisti dove lo collochi?".