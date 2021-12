Adani: “Scamacca? Dzeko ha 35 anni, l’Inter deve ragionare in ottica futura”

L'ex difensore sull'attaccante del Sassuolo: "È una prima punta forte, completa sul piano fisico e quello tecnico"

“Sarebbe un acquisto interessante per il Milan perché gioca già con un centravanti imponente come Ibrahimovic e ha un’alternativa con gli stessi attributi come Giroud. L’Inter può contare su Dzeko ma poi subentra una questione di utilità: in quel ruolo è più coperta, anche se Edin ormai ha 35 anni e bisogna cominciare a ragionare in ottica futura. Alla Juventus occorre un profilo più esperto, anche se per qualità e modernità sarebbe perfetto”.