Focus anche su Inter-Genoa 1-0 nella parte finale della puntata di ieri di 'Viva El Futbol'. Una partita tiratissima che i campioni d'Italia hanno risolto verso la fine, grazie a un guizzo di Lautaro Martinez. Come analizzato da Lele Adani: "E' stata una gara particolare, un po' sporca, contro un Genoa in salute - la premessa dell'ex difensore -. Poi non dimentichiamoci che Ekuban ha la palla della partita e Martinez fa una grande parata. E' un portiere su cui hanno investito dei soldi, ora dovrà giocare altre partite prima del rientro di Sommer. Poi non sto a dire che l'Inter non sia stata superiore al Genoa, ma è mancata la fluidità di gioco e una soluzione alternativa. Quando la palla arriva sula trequarti non c'è Luis Diaz che ti punta: o crossi di prima o giri la palla, cosa che l'Inter sa fare. Nello stretto manca anche il Perisic che ti fa il doppio passo, quindi se la partita non si stappa ci vuole il calcio piazzato".

