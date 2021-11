Adani: “L’Inter ha più da perdere del Milan. Il lavoro di Inzaghi parte da Spalletti”

L'ex difensore: "I nerazzurri hanno due-tre giocatori che possono essere decisivi entrando dalla panchina"

Dagli studi di '90esimo minuto' su Rai 2, Lele Adani si proietta al derby di scena questa sera alle 20:45 a San Siro: "Una partita di livello molto alto. Mi auguro non si ripeti lo spettacolo di Inter-Juve e che sia una bella sfida tra una squadra che ha una storia di 22 mesi, il Milan, che però con merito si gioca lo scudetto, e una squadra che ha una storia di quattro anni e mezzo, perché il lavoro all'Inter di Inzaghi parte da Spalletti e diventa vincente con Conte. Nel Milan manca un giocatore da differenza come Theo Hernandez, l'Inter invece ne ha due o tre che possono essere decisivi entrando dalla panchina. Credo sarà una partita spettacolare, in cui avrà più da perdere l'Inter, perché se perde va a meno 10 e se non vince non avrebbe battuto una pari grado. E questo a novembre diventerebbe un difetto".