Intervenuto come sempre negli studi della Bobo TV, Daniele Adani analizza così il delicatissimo momento vissuto dall'Inter alla luce del ko subito contro la Fiorentina, il terzo di fila e il decimo in campionato: "La Fiorentina è una squadra in salute, dal mio punto di vista ha fatto una buona partita, non ottima perché hanno concesso tante palle gol - ha esordito -. Il divario tra le due squadre è grande, quindi mi aspetto che l'Inter tiri più in porta della Fiorentina. Ma la Viola è molto credibile e ispirata, sono cresciuti anche dei giocatori di valore. L'Inter ha perso quattro delle ultime cinque partite, dieci stagionali in Serie A. Oltre al bilancio complessivo serve il bilancio momentaneo che è disastroso. Nelle ultime tre partite la squadra ha calciato 62 volte in porta facendo un gol su rigore, questo è il dato primario per vedere e analizzare una partita. Non è il possesso palla, ma quanto tu produci. L'Inter ha prodotto tanto e questo ti può far dire che la squadra arriva a costruire. Se io vedo una squadra così rassegnata, tutto riconduce alla guida tecnica. Non voglio dare a Inzaghi delle colpe più grandi di quelle che ha, la colpa non è solo sua. La mia impressione è che la squadra senta che l'allenatore è delegittimato, che non sarà più l'allenatore l'anno prossimo che è quello che penso, probabilmente non c'è più quel fuoco sacro o quel linguaggio del corpo per far sì che tu fortifichi la tua posizione. Non inizierà l'anno prossimo, ma finirà quest'anno?".