Daniele Adani ha parlato a 90esimo minuto dei cori razzisti a Dusan Vlahovic: "Non si può più minimizzare, basta. A me non interessa da cosa sono animati o causati questi cori, se da maleducazione e ignoranza o da qualsiasi altro sentimento. Questa è discriminazione razziale urlata a dei ragazzi che fanno il loro mestiere e che cercano di regalare gioie ai tifosi. Il razzismo si combatte, non si gestisce: si combatte forte senza mezze misure. Se la Federazione prende delle posizioni forti ben vengano, noi siamo qui a opinare e non ci possono essere mezzi termini e mezze misure. Questo è razzismo e va combattuto".

Inevitabile un pensiero sul prossimo derby di Champions League. Come vede l'Inter? "Dell'Inter mi convince tutto in questo momento, sta vivendo il migliore momento della stagione. Io ho vissuto il derby del 2003, quei sei giorni equivalgono a questi e quei giorni furono i più caldi della storia della Milano calcistica, non c'è mai stata un'attesa così grande. E a questi derby l'Inter arriva nelle migliori condizioni; mettendo dentro 4-5 giocatori può giocare al meglio la seconda partita, quella dal 70esimo in poi"l

