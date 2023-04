"La produzione offensiva è dalla parte di una squadra che cerca di fare gol, di lottare e di ottenere il risultato, infatti Inzaghi non ha nulla da rimproverare, però ci sono tantissimi problemi: la squadra quando va sotto fa fatica a recuperare, perde spesso, trova meno feeling con il gol, nelle rotazioni non ottiene più tanto come faceva per esempio l'anno scorso". Così Lele Adani a '90esimo minuto' su Rai 2 , spiegando che ieri l'Inter "ha finito con i tre attaccanti: io ero allo stadio e quando sono entrati vi assicuro che non sapevano cosa dovevano fare. Era un ammucchiare palloni ma non in condizioni di lucidità".

La critica dell'ex difensore si sofferma sul gruppo: "Non sono volti di calciatori con la fame, con la rabbia, con la lucidità e con l'ispirazione per ripartire, però sono grandi calciatori e quindi devono dare un segnale. L'allenatore deve riprendere in mano la situazione per una ripartenza immediata, perché siamo nel momento in cui o raccogli o affondi. L'allenatore è super responsabile, non per luogo comune secondo cui il tecnico deve essere il primo a pagare, ma perché dietro a un fallimento o al rallentamento delle performance di giocatori forti come quelli dell'Inter la connessione con l'allenatore è fondamentale".