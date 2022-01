Adani: “Inter stanca? Domina il campionato, vedo problemi solo nelle altre squadre”

L'ex difensore a '90esimo minuto': "Chi entra dalla panchina dà sempre qualcosa. Dumfries ieri ha fatto la differenza"

Intervenuto in collegamento con '90esimo minuto' su Rai 2, Lele Adani ribatte sulle critiche di chi nella sfida contro il Venezia ha visto un'Inter stanca e in calo: "Vedo una squadra che sta dominando il campionato. Ogni partita che disputa la fa con proposta e qualità, a volte può andare bene, altre meno bene. Una settimana fa aveva creato quattro-cinque opportunità in casa dell'Atalanta. Ieri ha cambiato il 50% dei giocatori di movimento e tutti i subentrati hanno dato qualcosa, persino Vecino che è quello che gioca meno. Dumfries ha fatto la differenza, Dimarco, Vidal: chi entra fa sempre bene nell'Inter. Poi le partite non si possono sempre vincere con un risultato roboante, ma è una squadra che da quando è andata in testa ha sempre tenuto anche mentalmente. Io vedo problemi un po' in tutte le squadre a turno, ma non ne vedo all'Inter", l'analisi dell'ex difensore.