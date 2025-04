Daniele Adani analizza la sfida tra Parma e Inter provando a giustificare i cambi di Inzaghi e sottolineando l'importanza dell'aspetto mentale. "Sicuramente l'andamento della partita ha orientato a togliere minutaggio a chi ha giocato tanto, perché sembrava in ghiaccio. Ma l'Inter, che era in controllo e poteva fare un altro gol nel primo tempo, comunque era avanti anche per due miracoli di Sommer nel primo tempo. L'aspetto per me è mentale. L'Inter ha messo altri giocatori e i tifosi danno addosso a Inzaghi perché cambia a mezz'ora dalla fine. Ma i cambi del Parma sono Leoni del 2006, Bernabé che è un gran giocatore, Pellegrino del 2002 e Ondrejka del 2001. L'Inter non può competere contro questi ragazzi? E' tutta testa, è mentale".

"Due anni fa perdono il campionato contro il Napoli, ma avevano sempre la squadra superiore alla pari con la Juve. Hanno perso 12 partite in campionato. Una squadra così non può perdere 12 partite in campionato. Ma due anni fa, perdendo 12 partite, arrivano in finale di Champions League. Se Inzaghi non arriva in finale di Champions, due anni fa, viene esonerato. Sono d'accordissimo sul fatto che ci siano differenze tra titolari e riserve, ma non col Parma che mette dentro Leoni del 2006. Col Parma non può bastare Arnautovic? Con Thuram che è rimasto in campo".