Adani: “Gosens sopra la media, Caicedo miglior 12esimo uomo della A con Inzaghi”

L'ex difensore promuove il mercato di gennaio dei nerazzurri

Mancano poche ore al gong che sancirà la fine della corrente sessione invernale di mercato, che in Italia si è scaldata soprattutto negli ultimi giorni grazie agli acquisti messi a segno da Inter e Juve. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Lele Adani proprio in merito a questi movimenti: "L'Inter l’ho sempre reputata favorita e con Gosens ha fatto un acquisto sopra la media, anche se è infortunato. Mentre Caicedo è stato il miglior dodicesimo della A con Inzaghi alla Lazio. In più, sa lavorare spalle alla porta e di sponda, come solo Dzeko in rosa fa".