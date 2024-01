Dagli studi della 'Domenica Sportiva', Lele Adani si è espresso su Davide Frattesi, decisivo per la vittoria dell'Inter contro il Verona col suo gol del 2-1 ma che sin qui non ha avuto molto spazio, chiuso dalle colonne della mediana di Simone Inzaghi come evidenzia Adani stesso: "Il centrocampo dell’Inter ha fatto la finale di Champions League con merito. Lui viene dal Sassuolo e ci sta che faccia un anno interlocutorio, perché non è più forte dei tre centrocampisti. Serve tempo, pazienza e lui deve lavorare e cogliere il momento, come fatto col Verona".

