Adani: “Eriksen insostituibile. E l’Inter non deve mollare nelle difficoltà”

"Lo scorso anno quando l’Inter ha avuto Eriksen in forma ha staccato il Milan, è il giocatore che ti dà i tempi e ti semplifica la manovra", ha aggiunto

Presente come di consueto in diretta sulla ‘Bobo TV’, Lele Adani analizza così il match perso dall’Inter sul campo della Lazio: “L’Inter ha giocato fin qui quattro grandi partite tra Champions e campionato e non ne ha vinta nemmeno una. Ha sempre avuto la possibilità di vincere, ma non ci è riuscita perché non è riuscita a giocare 90’ ad alti livelli. Contro la Lazio ha subito il pareggio, ma non c’era ragione per cui sia dovuta uscire così dalla partita. L’Inter deve imparare a stare in partita anche nelle difficoltà”.