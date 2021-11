Adani: “Derby, Milan 1° per quanto mostrato ieri. Sanchez? Meritava più spazio”

L'ex difensore durante la Bobo Tv: "Milan-Inter ha reso onore al calcio, è stato uno spot per la Serie A"

"Milan-Inter ha reso onore al calcio. Ero stato critico su Inter-Juve, per quanto riguarda questa dico che è stato uno spot per la Serie A. Ho visto qualità, intensità, la voglia di segnare e attaccare. Qualche tifoso magari prenderà l'aereo per vedere il derby di ritorno". E' la fotografia al derby di Milano scattata da Lele Adani durante il consueto appuntamento del lunedì con la Bobo Tv.