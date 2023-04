Ospite come di consueto negli studi di '90' Minuto', l'opinionista Daniele Adani analizza così il momento dell'Inter alla luce della bella vittoria di oggi contro la Lazio: "Gli ultimi quattro giorni per l'Inter hanno segnato una svolta, penso al modo in cui ha battuto la Juventus ma anche il riscatto di oggi nel secondo tempo contro la Lazio. Oggi ha battuto la Lazio in un tempo, il secondo. La semifinale di Champions col Milan? I rossoneri hanno fatto un'impresa eliminando il Napoli, ma do più percentuali ai nerazzurri".