Presente come di consueto nel corso della ‘Bobo TV’, Lele Adani analizza così Inter-Empoli, match vinto dai nerazzurri per 4-2 non senza qualche sofferenza: “La partita l’abbiamo vista, a livello emotivo è stata incredibile perché l’Empoli è una squadra che fa calcio. L’Inter ha approcciato bene la partita nell’atteggiamento, ma quando hai una squadra che gioca a calcio ti può mandare a vuoto, che magari subisce tanti gol ma uno prova a farlo. L’Inter poteva rischiare di finire come quelle partite in cui ha perso punti, ad esempio il Sassuolo. Invece ha prodotto gioco, secondo me ha fatto una gran partita”.

Sui singoli: “Lautaro? Quei tre mesi di difficoltà hanno fatto la differenza. Perisic copre tutta la fascia e la copre in un modo che nessuno fa nel mondo. Mentre corre ha già la traiettoria. C’è una combinazione con Dimarco incredibile, ha ragione Antonio (Cassano, ndr): come gioco è al livello delle big d’Europa, poi ovviamente non è detto che arriverà a quei livelli. E Perisic è una pedina fondamentale. Su Lautaro aggiungo che in quei tre mesi c’è la risposta: invece che a 23 gol poteva essere a 33 ed era tutta un’altra storia. I top 5 attaccanti del mondo in quel momento ti trascinano. Al momento lui è un po' in seconda fascia, non è Halaand o Lewandowski".

