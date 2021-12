Adani: “Brozovic come Pogba, spesso è penalizzato dal suo linguaggio del corpo”

L'ex difensore alla Bobo Tv: "Ha sempre saputo di essere centrale, è un calciatore che sta in ogni sistema, in ogni squadra di ogni campionato"

Ampio spazio all'Inter nell'appuntamento consueto del lunedì con la Bobo TV. L'assist arriva da uno spettatore, si parla dell'importanza di Marcelo Brozovic nel sistema di gioco nerazzurro: "E' un calciatore che nel cervello, prima che nel gesto, ha sempre saputo di essere centrale - sostiene Lele Adani -. E' sempre stato penalizzato dal linguaggio del corpo che a volte trasferisce pigrizia, un po' come Pogba perché sono giocatori che sentono di avere un pensiero superiore. Il suo è un calcio che lega tutti i giocatori di movimento. E' un calciatore che sta in ogni sistema, in ogni squadra, in ogni campionato. I difensori devono molto della loro partecipazione alle azioni offensive a Brozovic che dà la sicurezza del dominio del gioco: tutti i suoi passaggi sono concettualmente giusti".