Adani: “Bravo Inzaghi, ma senza Conte non avremmo questa Inter”

L'analisi dell'ex difensore sul Corriere della Sera

"Se l’Inter è quella degli ultimi due mesi, non ha antagoniste. Ma ho grande rispetto per l’Atalanta, che ha dimostrato di produrre tantissimo anche nelle giornate in cui ha perso punti. Per attitudine, la squadra di Gasperini è pericolosa, sempre. E poi devo dire che anche il calcio del Napoli lo tengo lì, ben monitorato". Lele Adani analizza così per il Corriere della Sera la prima parte della stagione in Serie A. "Difficilmente avremmo avuto l’Inter di Simone Inzaghi senza AntonioConte. Quest’ultimo ha lavorato in maniera mostruosa sulla disciplina, sulla personalità dei suoi ragazzi, li ha fatti crescere nella testa, tatticamente e tecnicamente: guardate per esempio Barella, Bastoni e anche Perisic. Inzaghi? Bravo a non buttare via nulla del percorso precedente. Ha probabilmente smussato e variato il modo di vivere allenamenti e partite, ha garantito alla squadra una maggiore e più libera interpretazione durante la gara. Simone prepara rigorosamente la giocata, poi dà talmente tante varianti sul campo che stimola i giocatori a “inventare”, a trovare la strada migliore in un determinato momento".