Accardi: “Pinamonti? Se ne sono dette tante, ma ha dato subito l’ok all’Empoli”

Il DS degli azzurri precisa la posizione dell'attaccante di proprietà dell'Inter durante l'ultima finestra di mercato

Come mai la trattativa per Andrea Pinamonti si è sbloccata così in ritardo? Incalzato in conferenza stampa, Pietro Accardi fa chiarezza sull'affare con l'Inter che ha portato allo sbarco in Toscana dell'attaccante di Cles: "Di Pinamonti se ne sono dette tante, in realtà ha dato subito l'ok per venire - assicura il DS dell'Empoli -. Poi in quel momento l'Inter aveva delle esigenze e ce lo ha dato dopo".