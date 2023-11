Finale a dir poco incredibile al Via del Mare di Lecce nel primo match del sabato della 12esima giornata di Serie A. Il Milan rivive lo stesso canovaccio della partita della scorsa stagione: i rossoneri perdono Rafael Leao dopo dieci minuti ma non sembrano accusare il colpo, riuscendo a trovare un doppio vantaggio importante con le reti di Olivier Giroud e Tijjani Reijnders. La squadra di Stefano Pioli sembra in controllo, ma nella ripresa sbanda clamorosamente e nel giro di quattro minuti subisce la rimonta salentina: Nicola Sansone prima, Lameck Banda poi ricuciono lo strappo, con gli avversari che non trovano più il bandolo della matassa.

Ma è nei minuti finali che i rossoneri vedono davvero le streghe: all'84esimo, ancora Sansone centra il palo da ottima posizione, poi nel recupero accade di tutto. Prima, l'espulsione di Olivier Giroud che inveisce contro l'arbitro Rosario Abisso per una trattenuta non sanzionata di Marin Pongracic. Pochi secondi dopo, Roberto Piccoli si inventa un'incredibile bordata da fuori a beffare Mike Maignan per quello che sarebbe il gol del 3-2 della vittoria incredibile della squadra di Roberto D'Aversa. Sarebbe, perché Abisso va all'on-field review e cancella per un fallo nemmeno troppo evidente dell'attaccante su Malick Thiaw. Finale incendiario, con i salentini ai quali rimane strozzato in gola l'urlo di una vittoria pazzesca. Per il Milan, tanti pensieri per altri due punti persi malamente. Oltre all'ansia per un altro infortunio, quello di Davide Calabria.

