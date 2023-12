Parlando all’agenzia di stampa tedesca DPA, il CEO di A22, Bernd Reichart, ha espresso tutta la sua fiducia per il pronunciamento della Corte di Giustizia UE previsto per giovedì sull'accusa di monopolio delle competizioni europee da parte della UEFA: "Siamo fondamentalmente ottimisti e abbiamo grande fiducia nel sistema giuridico europeo. È un traguardo importante perché poi sapremo se il mercato si potrà aprire. Se la CGUE consentirà ai club di acquisire la sovranità sulla propria competizione, anche loro daranno una mano. Ne sono convinto".

Reichert poi aggiunge: "C’è un consenso molto ampio sul fatto che in questo momento esista un problema e che dovremmo tutti andare alla ricerca di soluzioni. Le persone si rendono conto che la Champions League contribuisce a far sì che molti paesi abbiano sempre la stessa squadra come campione in carica. L’attuale formato con la classifica annuale sta guidando la polarizzazione all’interno dei campionati nazionali. Ci sono club che credono che la Superlega sia l’unica opportunità per realizzare riforme fondamentali. Dicono: incrociamo tutti le dita sotto il tavolo".