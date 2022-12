In vista del ritorno della Serie A e dopo il rientro in Italia da Campione del Mondo con la sua Argentina, lunedì 2 gennaio 2023, ad un paio di giorni dalla gara d'inaugurazione del nuovo anno e della seconda parte stagionale con il Napoli, Lautaro Martinez si presenterà in conferenza stampa al centro sportivo Suning di Appiano Gentile per presentare la sfida e rispondere alle domande sull'impresa realizzata in Qatar. L'ingresso ai giornalisti sarà consentito dalle 13.25.

