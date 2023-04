Raggiunto da Tuttomercatoweb.com, l'operatore di mercato Alessandro Canovi ha esaltato il lavoro che sta facendo Thiago Motta alla guida del Bologna, ora ottavo in classifica dopo la lezione di calcio impartita all'Atalanta di Gian Piero Gasperini, uno dei 'maestri' dell'italo-brasiliano: "Sono l’ultima persona che può parlarne perché sono in 'conflitto di interessi sentimentale' - le sue parole -. Abbiamo iniziato questa avventura da Parigi, posso solo parlarne bene. So qual è il suo valore, quanta passione ci mette e quanto insieme al suo staff si dedica al lavoro. Nulla viene per caso.