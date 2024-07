Nicolò Zaniolo è ormai a un passo dal ritorno in Serie A. Il giocatore ha cominciato infatti questa mattina le visite mediche prima del passaggio in prestito con obbligo di riscatto dal Galatasaray all'Atalanta.

Il centrocampista ha giocato nella passata stagione al West Ham in prestito ed è pronto a tornare nel nostro campionato, dove già ha vestito diverse maglie (tra cui quella dell'Inter in Primavera). Nel pomeriggio previste firma e ufficialità.