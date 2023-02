Migliorano le condizioni di Alberto Zaccheroni dopo il brutto colpo alla testa rimediato nei giorni scorsi che lo ha costretto al ricovero in rianimazione. Il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, informa infatti che l’allenatore “è stabile, con le condizioni in recupero. Dopo lo spavento, le cose dovrebbero andare per il meglio. A lui gli auguri di pronta guarigione e un saluto da parte di tutta la città” dopo uno scambio di messaggi con suo figlio Luca. Zac resta comunque ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale Bufalini di Cesena.