Wanda Nara: “Icardi mi ha detto che se ci fossimo separati si sarebbe ritirato”

Rivelazioni della moglie-agente dell'attaccante del Psg sul presunto tradimento con China Suarez

Wanda Nara rompe il silenzio e racconta per filo e per segno la storia del presunto tradimento di Mauro Icardi in un'intervista rilasciata a Parigi a Susana Gimenez per una produzione speciale per la piattaforma Paramount Plus, con tanto di giro nella capitale francese con Wanda a fare da Cicerone. Una sorta di reality, nel quale la showgirl e agente dell'attaccante del Psg racconta anche che il rosarino sarebbe stato pronto a sacrificare la sua carriera da calciatore in caso di abbandono: "Mi ha seguito per cercarmi, per parlare. Sono andata in un altro posto, mi sono presa un po' di tempo per pensare. Molte persone dicono che non era niente, che era una sciocchezza. Mi ha detto che se ci fossimo separati si sarebbe ritirato dal calcio. È stato lui a dirmi che c'è stato un incontro e che non è stato niente, che è stato una sciocchezza, l'errore della sua vita. Qui a Parigi".