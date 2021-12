Visci: “Ho lavorato con Spalletti all’Inter, è perfetto per il Napoli”

Il direttore organizzativo dello Spezia. "Con le sue caratteristiche si adatta bene alla piazza partenopea"

Pierfrancesco Visci, direttore organizzativo dello Spezia ed ex segretario dell'Inter, parlando ai microfoni di Radio Marte ha raccontato la sua esperienza in nerazzurro con l'attuale tecnico partenopeo Luciano Spalletti: "Io ho avuto il piacere e l’onore di condividere qualche anno all’Inter con Spalletti: allenatore di grandissima caratura e perfetto per questa piazza. Ci sono gli elementi per scalzare l’Inter. Non l’ho sentito perché non ho abitudine di sentire amici di altre squadre prima delle partite, non lo trovo corretto. Lui era già molto maturo alla Roma e all’Inter, credo che per le sue caratteristiche si adatti come un pezzo di un puzzle mancante alla piazza di Napoli, sia per il modo di essere che per il modo di fare. Ha trovato il suo habitat naturale. Non poteva esserci allenatore migliore".