Vieri: “All’apice della mia carriera metto anche i primi tre anni all’Inter”

L'ex attaccante nerazzurro: "All'Inter non abbiamo vinto tanto, ma stavamo in battaglia con tutti"

Ma è meglio essere una bandiera o cambiare per soldi? "Dipende, quando sei un top player prendi gli stessi soldi in qualsiasi squadra vai. Dalla Lazio sono passato all'Inter e mi hanno chiamato mercenario, ma io sono andato via con lo stesso contratto che avevo a Roma. Chi va in Cina per i soldi è libero di farlo, io non giudico mai. Per anni sono stato criticando non sapendo la verità, per questo non mi permetto di farlo con gli altri. Se uno vuole andare a rendere i soldi fa bene, resta sempre un lavoro".