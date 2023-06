José Mourinho non ha preso bene la direzione dell'arbitro Taylor durante la finale di Europa League persa dalla Roma contro il Siviglia. Lo dimostra il video che sta circolando in rete in queste ore, girato nei garage dello stadio di Budapest. "Sei una f...a disgrazia. Non hanno vergogna", ha gridato il tecnico giallorosso vedendo arrivare la squadra arbitrale.