Meccanismi ancora tutti da trovare per il nuovo Paris Saint-Germain di Luis Enrique, battuto 3-2 dal Cerezo Osaka nella seconda amichevole in terra giapponese successiva al pareggio a reti inviolate con l'Al-Nassr. I campioni di Francia, passati in vantaggio con Hugo Ekitike al 17', si sono fatti raggiungere cinque giri d'orologio dopo da Jordy Crouz, che ha approfittato di un pasticcio difensivo tra i centrali Milan Skriniar e Danilo. Incassato il colpo, i parigini hanno rimesso la testa avanti con Vitinha, salvo poi farsi raggiungere una seconda volta e superare definitivamente dai gol di Sota Kitano e Shinji Kagawa.

