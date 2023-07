Dopo nove anni trascorsi con la maglia nerazzurra indosso, Danilo D'Ambrosio non ha dimenticato i valori imparati all'ombra di 'San Siro': fedeltà, lealtà e amore per la maglia incondizionato. Il difensore, rimasto svincolato dallo scorso 30 giugno, era presente oggi presso la festa della Curva Nord ed è stato protagonista di una scena toccante. Chiamato a gran voce dagli ultrà come "Per sempre uno di noi", Danilo (che era presente con moglie e figli) si è commosso, dimostrando ancora una volta tutto il suo attaccamento ai colori nerazzurri.

Luca Pesenti