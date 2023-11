Arturo Vidal potrebbe chiudere il cerchio della sua carriera calcistica tornando a vestire la maglia del Colo Colo, club nel quale militò dal 2005 al 2007.

Ad immaginare questo scenario di mercato ci ha pensato Daniel Morón, direttore sportivo dei cileni, lanciando la suggestione nel corso di un'intervista con Cooperativa: "Non abbiamo ancora parlato direttamente col giocatore di questo, gli abbiamo solo chiesto come sta procedendo il recupero dall'infortunio, che è la cosa più importante. Una volta guarito e terminato il rapporto con l'Atletico Paranaense (giugno 2023, ndr), potremmo parlarne, se lo desidera. Ma questo non è ancora successo", le sue parole.