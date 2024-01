Arturo Vidal non è tornato al Colo-Colo dopo quasi 20 anni per svernare; anzi, la sua volontà è quella di continuare a vincere anche in patria dopo aver vinto tanto in Europa, tra Germania, Italia e Spagna, e in Brasile. A garantirlo nel giorno della sua presentazione ufficiale è il diretto interessato: "Spero di essere importante nei titoli che vinceremo con il Colo Colo, speriamo che siano tanti. Quando me ne sono andato c'era una squadra molto grande ed ero molto giovane, ma ora la mia carriera mi ha dato molte soddisfazioni essendo stato il leader in tutte le squadre in cui ho giocato. Alcuni tornano per ritirarsi o per amore.

Non io. La mia decisione è stata diversa. Se ho deciso di tornare qui è per competere, combattere e passare diversi anni a lottare con il Colo Colo per ottenere cose importanti".

​