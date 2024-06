In un intervento su Youtube al canale Davoo Xeneize Plus, Arturo Vidal è tornato sulla sua vecchia esperienza al Bayer Leverkusen, quando aveva come compagno di squadra Toni Kroos. "Ha imparato molto da me - ha dichiarato il centrocampista cileno - Quando arrivò, era tecnicamente bravo, ma gli mancava tocco. Allora un giorno, è venuto da me e Renato Augusto e gli abbiamo spiegato come si gioca, lo abbiamo aiutato molto". Parole che hanno scatenato i commenti sui social...