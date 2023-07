Arturo Vidal riparte dall'Athletico Paranaense dopo un'esperienza al Flamengo caratterizzata da luci e ombre. L'ex centrocampista di Inter e Juventus ha già debuttato con la sua nuova squadra nel match vinto per 2-0 contro il Bahia e a fine gara non ha risparmiato bordate al suo ex allenatore, Jorge Sampaoli: "Sono molto contento di giocare - ha esordito -. Ero sempre preparato, è solo che avevo un allenatore, un perdente, che non sa valorizzare i giocatori. Ma niente, ormai è alle spalle, sono contento di aver giocato ora e spero di iniziare a giocare nelle partite a venire e mostrare tutto quello che ho fatto nella mia carriera, vale a dire vincere".