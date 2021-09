Ventola: “Sento un po’ troppe critiche su Inzaghi per i cambi”

"Con la Fiorentina andata bene, i due che dovevano uscire hanno segnato", le parole dell'ex nerazzurro

Presente come di consueto al solito appuntamento tra ex nerazzurri sulla Bobo Tv, Nicola Ventola ha detto la sua sulla vittoria dell'Inter contro la Fiorentina: "Si gioca ogni tre giorni ma le squadre con qualità sono sempre organizzate. La Fiorentina ha giocato un gran primo tempo, con Torreira che pressava sempre molto Brozovic. Ha giocato con intensità, attaccando la profondità ma non si può correre fino al 90' così. Sento un po' troppe critiche su Inzaghi perché fa i cambi troppo presto: gli è andata bene, i due che dovevano uscire hanno segnato".