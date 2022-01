Venticinque anni fa la prodezza di Djorkaeff, il ricordo del francese

"Gli Interisti mi hanno spinto a compiere un gesto unico, uno dei goal più belli della storia" ha detto

Era il 5 gennaio 1997 quando Youri Djorkaeff, in un Inter-Roma, si improvvisava contorsionista scrivendo un pezzo di storia dell'Inter e del calcio italiano con un gol di destro messo in rete dopo una rovesciata che mandò in estasi tutto il Meazza. Un gesto che tuttora gli amanti del calcio ricordano, interisti e non. Ricordo che non abbandona neppure il protagonista in questione, ovvero il francese che tramite i social commemora la ricorrenza: "25 anni fa San Siro e tutti gli Interisti nel mondo mi hanno spinto a compiere un gesto unico che è diventato uno dei goal più belli della storia…Grazie".