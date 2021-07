Venezia, il nome nuovo per l’attacco è l’ex nerazzurro Rey Manaj

I lagunari valutano il nome dell'attaccante albanese, reduce da una tripletta con la maglia del Barcellona

Reduce da un bell'exploit nella prima amichevole del Barcellona con una tripletta rifilata al Nastic Tarragona, l'attaccante albanese di scuola Inter Rey Manaj fa parlare di sé anche in ottica mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il nome di Manaj è vagliato insieme a quello di Mbaye Niangcome possibile rinforzo del Venezia di Paolo Zanetti. In Italia, Manaj ha giocato anche con Cremonese, Pescara e Pisa.