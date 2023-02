"Sto bene, sto benissimo da diverse settimane. Sono a disposizione, il mister lo sa". Parole e musica di Matias Vecino, centrocampista della Lazio intercettato nella mixed zone dell'Olimpico dopo la vittoria europea contro il Cluj: "Che sia la coppa o il campionato, io faccio il meglio possibile. Tutti i giocatori vogliono giocare, collezionare minuti, sono felice per aver giocato un'altra volta" aggiunge l'ex Inter, che per il futuro si vede ancora nella Capitale: "Se il mio futuro sarà ancora alla Lazio? Sì, sì come no!".